Bolu Dağı'nda kar etkisini göstermeye başladı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde beklenen kar yağışı etkisini gösterdi.
Genel 10.03.2022, 09:24
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Bölgede kar yağışı, üç gündür aralıklarla devam ediyor.
Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.
Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının öğleden sonra etkisini artırması bekleniyor.
Kaynak: AA
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hafif kar duşu
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