Bolu Dağı'nda kar etkisini gösterdi
Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 kara yolunda kar yağışı devam ediyor.
Genel 26.03.2022, 09:21
Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar ve sis etkisini gösteriyor.
Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler ile D-100 kara yolunun Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde hafif kar etkili oluyor.
Bölgede sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.
Öte yandan, Bolu kent merkezinde de hafif kar görülüyor.
Kaynak: AA
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