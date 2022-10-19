Bolu Dağı'nda görüş mesafesi azaldı
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor. Abant kavşağı, Yumrukaya, Kaynaşlı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Genel 19.10.2022, 09:49
Yağışın da etkili olduğu bölgede görevliler, sürücüleri sis farları açık ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıyor.
Öte yandan Bolu kent merkezinin yüksek kesimlerinde de sis etkili oluyor.
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