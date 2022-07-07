Bolu Dağı geçişinde bayram trafiği yoğunluğu
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler uzun kuyruklar oluşturdu.
Genel 07.07.2022, 10:55
Özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oldu.
Düzce gişeleri ile Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiledi.
Uzun araç kuyruklarının oluştuğu güzergahta ring halinde kontrollerini sürdüren Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiği rahatlatmaya çalışıyor.
Trafiğin yarın gece saatlerine kadar akıcı ve yoğun olması bekleniyor.
Kaynak: AA
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