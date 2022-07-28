Bolu'da TEM'in Ankara yönü trafiğe kapatıldı
Bolu Valiliği, Bolu'da TEM Otoyolu'nun Ankara yönündeki Dörtdivan bölgesinde üst yapı onarım çalışması başlatıldığını duyurdu.
Genel 28.07.2022, 18:22 28.07.2022, 18:20
Bolu’da, TEM Otoyolu’nun Dörtdivan bölgesinde üst yapı çalışması nedeniyle Ankara yönü 20 gün boyunca trafiğe kapalı olacak.
Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “25.07.2022-13.08.2022 tarihleri arası Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Dörtdivan mevkii Dinlenme Tesisleri-Dörtdivan Bağlantısı arasında üstyapı onarımı yapılacağından, geçişler İstanbul istikametinden çift yönlü verilecektir. Sürücülerimizin tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.
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