Bolu'da mantardan zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
Bolu'da yedikleri mantardan zehirlenen 2'si ağır 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Valilik, bilinmedik mantarların yenilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Genel 03.07.2022, 15:36
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-3 Temmuz'da Gerede ilçesine bağlı Yukarıörenbaşı köyünde 2, Seben ilçesindeki Solaklar Yaylası'nda da 1 kişi, araziden topladıkları mantarları yedikten sonra rahatsızlandı.
Hastaneye kaldırılan 3 kişinin mantardan zehirlendiği tespit edildi. Tedavisi süren 3 kişiden 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bolu'da yağışlarla doğada yetişen mantarların üremesinde artış yaşandığı belirtilerek, vatandaşlardan zehirlenmelere karşı bilmedikleri mantarları toplamamaları ve tüketmemeleri konusunda dikkatli olmaları istendi.
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