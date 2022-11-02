Bolu'da çiftlik yangını: 7 bin 500 tavuk telef oldu

Akçaalan köyünde yaşayan Veysel Arıkoğlu'na ait ev ve bitişiğindeki tavuk çiftliğinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Göynük Belediyesi İtfaiyesi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, 7 bin 500 tavuk telef oldu, ev ve tavuk çiftliği kullanılamaz hale geldi.