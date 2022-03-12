Boğaz'da sürüklenen gemi kurtarıldı
Dümen arızası nedeniyle sürüklenen İstanbul Boğazı'nda sürüklenen 183 metre uzunluğundaki gemi kurtarıldı.
Genel 12.03.2022, 09:03
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre uzunluğundaki geminin kurtarıldığını bildirdi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında dümen arızası nedeniyle sürüklenen 183 metre boyundaki ATOLL isimli tanker için, KURTARMA-6, KURTARMA-7 ve KURTARMA-11 römorkörlerimiz ile KEGM-3 botumuz ivedilikle bölgeye sevk edilerek gemi, Kuruçeşme'ye demirletildi." ifadeleri kullanıldı.
Çalışmaların ardından ATOLL isimli gemi, Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tarafından Ahırkapı'ya çekildi.
Kaynak: AA
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