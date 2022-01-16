Boğaz'da gemi arızası: Trafik çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda bir gemide meydana gelen arıza nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.
Genel 16.01.2022, 22:37 16.01.2022, 22:57
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli geminin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tekirdağ'dan Romanya'ya seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü kuzeyinde makine arızası yapan BRAVE NIGHT isimli kuru yük gemisi için KURTARMA-8 römorkörümüz, KEGM-6 botumuz ve kılavuz kaptanımız ivedilikle bölgeye yönlendirildi. Boğaz Trafiği çift yönlü askıya alındı." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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