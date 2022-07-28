Bodrum'da 'dur' ihtarına uymayan yat yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 'dur' ihtarına rağmen kaçan lüks yat, zor kullanılarak durduruldu.
Genel 28.07.2022, 20:32 28.07.2022, 20:36
Bodrum açıklarında seyreden ve uyuşturucu ihbarı yapıldığı öne sürülen lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında gece saatlerinde kovalamaca yaşandı.
Sahil Güvenlik ekiplerinin 'dur' ihtarına rağmen kaçan yat, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanılarak durduruldu. Yalıkavak Marina'ya getirilen lüks yatın ağır hasar aldığı görüldü.
Olayla ilgili gözaltıların olduğu, soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi. Öte yandan olayın yaşandığı bölgede su altında delil arama çalışması yapıldığı öğrenildi.
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