Bodrum'da yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında bir motoryat kullanılamaz hale geldi.
Genel 28.06.2022, 07:28
Gümbet koyunda iskeleye bağlı 21 metrelik motoryatta gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bazı tekneler bölgeden uzaklaştırılırken ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Motoryat, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
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