Bodrum'da 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik gemisiyle karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.