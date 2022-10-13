banner38

Bodrum'da 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Genel 13.10.2022, 11:52
Bodrum'da 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-101) görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki 53 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik gemisiyle karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
#Muğla #Göçmen
Yorumlar (0)
banner35
18
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 8 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 9 17
8. Kayserispor 9 13
9. Kasımpaşa 9 13
10. Gaziantep FK 9 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Sivasspor 9 7
16. Antalyaspor 8 7
17. Hatayspor 8 7
18. Karagümrük 8 6
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Rizespor 7 12
7. Boluspor 7 12
8. Bandırmaspor 7 12
9. Sakaryaspor 8 12
10. Manisa FK 7 11
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altınordu 7 6
17. Altay 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 9 9
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Nottingham Forest 9 5
20. Leicester City 9 4
Takımlar O P
1. Barcelona 8 22
2. Real Madrid 8 22
3. Athletic Bilbao 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Real Betis 8 16
6. Real Sociedad 8 16
7. Valencia 8 13
8. Osasuna 8 13
9. Villarreal 8 12
10. Rayo Vallecano 8 10
11. Celta Vigo 8 10
12. Mallorca 8 9
13. Real Valladolid 8 8
14. Girona 8 7
15. Almeria 8 7
16. Getafe 8 7
17. Espanyol 8 6
18. Sevilla 8 6
19. Cadiz 8 5
20. Elche 8 2
banner23