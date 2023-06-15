Bitlis'te ayı ağaç dalındaki ekmeği aldı: O anlar kamerada

Bitlis’te Nemrut Krater Gölü'nde boz ayılar vatandaşların ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu. Ahlat ilçesinde yaşayan Asım Araboğa yanında götürdüğü yiyeceklerle Nemrut Dağı’nda yaşayan ayıların beslenmesine yardımcı oluyor.

Araboğa, yanında götürdüğü ekmekleri ormanlık alanda yaşayan ayıların beslenmesi için ağaç dallarına bıraktı.

Ayıların gelmesini bekleyen Araboğa, ayıların gelerek ağaç dalına bırakılan ekmeği uzanarak almasını kayıt altına aldı.