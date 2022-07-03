Bitlis'te 3 köyde sokağa çıkma yasağı
Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesinde, 3 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Genel 03.07.2022, 13:26
İlçenin Sallıca, Özekli ve Teknecik köyleri ile bağlı mezralarında bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alındı.
Valilik, bugünden itibaren söz konusu olan bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu:
"Bahse konu bölgelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 03 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
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