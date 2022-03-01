Birol Aydın'ın acı günü

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birol Aydın'ın babası Bekir Aydın vefat etti. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu da Bekir Aydın'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, Aydın'ın vefatı nedeniyle yayınladığı mesajda, "Genel Başkan Yardımcımız ve Parti Sözcümüz, değerli yol arkadaşım Birol Aydın’ın babası Bekir Aydın’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Bekir Bey’e Allah’tan rahmet, Aydın ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.