Biri gri kategoride aranan 2 terörist öldürüldü
Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, biri gri listede yer alan 2 terörist öldürüldü.
Genel 14.07.2022, 17:00
İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka operasyonları kapsamında, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, biri gri listede yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda, Hizan ilçesi kırsalında, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı, insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, biri gri kategoride aranan 2 PKK terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgedeki operasyonun devam ettiği aktarıldı.
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