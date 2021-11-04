Bir millet bahçesi daha hizmete girdi

Beştelsiz Mahallesi'ndeki askeri lojmanların taşınmasının ardından boşalan 63 bin metrekarelik alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Zeytinburnu Belediyesi iş birliğiyle Millet Bahçesi olarak hazırlandı.

Oyun alanı, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, yeşil alan ve süs havuzunun içinde yer aldığı Millet Bahçesi, dün ziyarete açıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin neredeyse tam ortasında, kalbinde bir yerdeki Millet Bahçesi'nin Zeytinburnu ailesinin hizmetine girdiğini söyledi.

Bu alanda daha önce 540 bağımsız birimin olduğu askeri lojman bulunduğunu hatırlatan Arısoy, askeri lojmanların TOKİ tarafından Başakşehir'de inşa edilen yere taşındığını anlattı.

2020 yılının Mart ayında lojmanların yıkımına başladıklarını, Bakanlığın yardımıyla çok güzel bir proje ortaya çıktığını ve titizlikle çalışıldığını belirten Arısoy, şunları kaydetti:

"63 bin metrekare olan Millet Bahçesi, dün itibarıyla Zeytinburnulu hemşerilerimizin hizmetine girdi. Çok mutluyuz doğrusu. 3 Kasım 2021'in Zeytinburnu için dönüm noktası olduğunu düşünüyoruz. Çünkü gerçekten buna çok ihtiyacımız vardı. Burayı diğer yeni yapılan millet bahçelerinden ayıran bir fark var. O da askeri lojmanlar döneminde binaların arasındaki ağaçları korumak üzere büyük bir titizlik gösterdik. Etrafı çevrildi, koruma altına alındı. Çok küçük hasarlarla buradaki binaların yıkımı ve yeni bahçenin yapımı tamamlandı. Şimdi dolayısıyla baktığınızda neredeyse 50, 100 yıldır orman olan bir yeri sanki açmış gibi görünüyoruz. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Elbette çok sayıda yeni ağaç dikildi ama o eski büyük ağaçlar buraya ayrı bir hava verdi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a destekleri için teşekkür eden Arısoy, insanların bahçeyi ziyaret ettiğini, çocuklarını getirdiğini, dinlendiğini, eğlendiğini ve ferahladığını kaydetti.

15 Temmuz şehidi Kurmay Albay Ertürk'e vefa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, girişimden haberdar olan Kurmay Albay Sait Ertürk'ün buradaki lojmanından çıkıp birliğine gittiğini ve hainlerle girdiği çatışmada şehit olduğunu anlatan Arısoy, "Onun hatırasını yaşatmak üzere burada bir kitabe hazırlandı. Bu vesileyle 15 Temmuz şehidimiz Kurmay Albay Sait Ertürk'e de buradan rahmet diliyoruz. Ruhu şad olsun. Emanetini millet bahçesi yaşadığı müddetçe inşallah millet bahçesinin bir köşesinde muhafaza edeceğiz." diye konuştu.

Bahçenin devasa bir alanda yapıldığına değinen Arısoy, "20 yıllık hayalimiz gerçekleşiyor. Bu bizim 3 Kasım 2002'den beri kurmaya başladığımız bir hayal. Gerçekleştirmek bugüne nasip oldu. Doğrusu ben de kendimi mutlu, bahtiyar addediyorum." dedi.