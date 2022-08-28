Bir kamyon dolusu düzensiz göçmen yakalandı

Siteler Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kamyon kasasından çok sayıda insanın indiğini gören vatandaşların dikkati göçmen kaçakçısını yakalattı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri 67 düzensiz göçmen ve kamyon şoförünü yakalayarak emniyete götürdü.

Kamyon şoförü gözaltına alındı

Kapalı kasa kamyondan göçmenlerin indiğini gören ekipler, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 67 düzensiz göçmeni çevre sokaklarda yakaladı.

Kamyon sürücüsü A.A. ise "göçmen kaçakçılığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Göçmenleri 50 bin lira karşılığında İstanbul'dan Marmaris'e bırakmak üzere anlaştılar

Şüphelinin ifadesinde, nakliyecilerin bulunduğu mesajlaşma grubuna "Hakan" isminde bir kişinin "Ege'ye pahalı nakliye" mesajı attığını, 50 bin lira karşılığında İstanbul'dan göçmenleri Marmaris'e bırakmak üzere anlaştıklarını, İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nden aldığı göçmenleri Marmaris'te kendine söylenen konuma getirdiğini belirttiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.