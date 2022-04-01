Bir hakim ve bir savcı meslekten ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hilal Erkeş ile Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Osman Görgünoğlu'nun FETÖ iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilmelerine karar erdi.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre HSK, 28-30 Mart'taki toplantılarında Erkeş ile Görgünoğlu'nun durumlarını ele aldı.

Buna göre, daha önce meslekten ihraç edilen hakim ve savcıların soruşturma ve kovuşturma kapsamında verdikleri ifadeleri ile Erkeş ve Görgünoğlu hakkında elde edilen bilgiler, HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları, ByLock mesaj içerikleri ve savunmaları doğrultusunda söz konusu kişilerin meslekten çıkarılmasına karar verildi.