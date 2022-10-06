Bir evde 29 düzensiz göçmen yakalandı
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'de bir evde yapılan baskında 29 göçmen yakalandı.
Genel 06.10.2022, 09:23
Edirne'de bir evde yakalanan 29 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmenleri barındırdığı iddia edilen H.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde göçmenlerin kaldığı bilgisi üzerine Çavuşbey Mahallesi'ndeki müstakil evde arama yaptı.
Evde Suriye ve Filistin uyruklu 29 düzensiz göçmen bulundu. Göçmenler, işlemler için İl Göç İdaresine götürüldü.
Göçmenleri barındırdığı iddia edilen H.H'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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