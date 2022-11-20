Bipolar hastası 3 polis ve 1 bekçiyi bıçakladı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bipolar bozukluğu bulunan hasta, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine yardıma gelen 3 polis ve 1 bekçi hasta tarafından bıçaklandı.
Genel 20.11.2022, 09:47
Fevzi Çakmak Mahallesi Önder Sokak'ta bipolar hastası İsmail Tatar'a müdahale etmek için evine giden sağlık ekipleri hastanın saldırgan olması nedeniyle polisten yardım istedi.
Sağlık ekipleriyle birlikte hastanın yanına giden polis ekipleri ile birlikte görev yapan gece bekçisi Fatih D, Tatar tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildiği sırada Tatar, duruma müdahale etmek isteyen polis memurları Turgay A, Mustafa A. ile Ahmet K'yı da bıçakla yaraladı.
Saldırgan tavırlarını devam ettiren Tatar, polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olayda yaralanan 3 polis ve 1 bekçi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Tatar da yaralı olarak hastaneye götürüldü.
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