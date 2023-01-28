banner38

Binlerce kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi

Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı. Örgütün, telefonlara mesaj yoluyla bağlantı gönderdiği, tıklanmasının ardından ise casus yazılımlarla tüm bilgileri ele geçirdiği belirlendi.

Genel 28.01.2023, 10:54
Binlerce kişiyi dolandıran hacker çetesi çökertildi

Güncel konularda mesajlar atan, casus yazılımlarla milyonlarca liralık vurgun yapan dolandırıcılar, Konya emniyetinin 6 aylık titiz çalışması sonucu yakayı ele verdi.

Çetenin lideri olan 22 yaşındaki hacker, Afyonkarahisar'da suçüstü yakalandı.

14 bin 200 kişi zarara uğratılmış

Örgütün 14 bin 200 kişiyi zarara uğrattığı, 9 bin kişinin banka hesaplarına ulaştığı tespit edildi.

Çete liderinin lüks içinde yaşadığı, kara parayı aklamak için de ticaretle uğraştığı saptandı.

15 şüpheliden 10'u tutuklandı

5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Operasyon, gelen mesajların güvenilirliğinin araştırılmasının ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Operasyon hakkında bilgi veren Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bengü Emre, "Afyonkarahisar kent merkezinde yapılan operasyonda, R.R. kod adlı şüphelinin tespiti esnasında canlı olarak dolandırıcılık eylemlerinde kullandığı HYDRA (Dashboard isimli zararlı yazılım paneli) diye tabir edilen panel üzerinde çalışmalar yaptığı sırada baskın yapılarak şahıs suçüstü gözaltına alınmıştır." dedi.

Yapılan ilk çalışmalar neticesinde, Türkiye çapında 14 bin 200 civarında mağdurun bu suçtan zarar gördüğünün tespit edildiğini belirten Emre, 9 bin şahsın ise mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hesabından giriş yapıldığının belirlendiğini söyledi.

Çetenin yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Emre, elde edilen suç gelirinin 'sahacılar' olarak tabir edilen şüphelilerin bulduğu hesaplara aktarılması yöntemiyle para elde edildiğini söyleyen Emre, sonra sahacıların bu parayı kripto paraya dönüştürerek dolar veya TL kanalıyla örgüt liderine aktardığını anlattı.

"Bilmediğimiz her linke tıklamamamız gerekiyor"

Siber suçlara karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan polis memuru Bengü Emre, "Bu sebepten dolayı vatandaşlarımızın gördükleri her türlü linki tıklamamaları gerekiyor. Örneğin 'kadına şiddete hayır' linki gibi giriş linkleri hazırlayarak mağduriyetler meydana geliyor. Bu mağduriyetlerin önüne geçmek için bilmediğimiz her linke tıklamamamız gerekiyor. Tıklanılan linklerde ise telefonlarımıza veya giriş yaptığımız bilgisayarlara virüs yerleştiriyorlar ve yerleştirilen virüs sayesinde yapılan her işlem şüphelilerin de bire bir panellerine yansıyor. Daha sonra ise bu vatandaşların adına kredi kullanılıyor, değişik ödemeler yapılıyor. Bu nedenle bilmediğimiz her uygulamayı yüklemeyeceğiz, güvenliğini araştıracağız" dedi.

#Konya
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Beşiktaş 19 38
4. Başakşehir 19 37
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 20 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 34
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 19 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Almeria 19 22
12. Girona 18 21
13. Valencia 17 20
14. Espanyol 19 20
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6
banner23