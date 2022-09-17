Binlerce aile LGBT'ye karşı yürüyüş düzenleyecek
İstanbul'da 150 Sivil Toplum Kuruluşu (STK), ailelerle bir araya gelip LGBT'ye karşı yürüyecek.
Pazar günü gerçekleştirilecek Büyük Aile Buluşması'nda, Fatih Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na yürünecek. Bu etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, LGBT yapılanmasının medya, bilgisayar oyunları, müzik gibi araçlarla yayıldığına dikkat çekti.
LGBT'nin arkasında egemen güçler ve dev sermayenin olduğunu vurgulayan Mican "Araştırmalarımıza göre LGBT dayatmasının hızla ve rahatça yayılmasının arkasında küresel güçler var. Kurmak istedikleri yeni dünya düzeni için işleme aldıkları planların en büyük parçası LGBT yayılımıdır. Çünkü insan neslini azaltıp kolay yönlendirilebilecek topluluklar istiyorlar. Eğer bunlara tedbir alınmazsa dünya büyük bir felaketle karşı karşıya kalacak. Maalesef ülkemizde de bazı siyasi parti ve yöneticileri, kimi dernekler, kripto odaklar, sanatçılar, şarkıcılar, sporcular bunlara açık açık destek veriyor. Bunların bütün yapılarının kapatılması için 150 bin imza topladık. Çok yakında bunu hazırladığımız raporla birlikte TBMM'ye sunacağız" diye konuştu.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|7
|16
|2. Konyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|5
|13
|4. Beşiktaş
|6
|13
|5. Adana Demirspor
|6
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Altay
|6
|5
|15. Adanaspor
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|6
|9
|10. Leeds United
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|7
|7
|13. Aston Villa
|7
|7
|14. Bournemouth
|6
|7
|15. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Everton
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|5
|1