Bingöl'de 6 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi
Bingöl'ün Genç ilçesindeki narkoterör operasyonunda, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri ve 404 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Genel 22.10.2022, 07:58
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçe kırsalında arama yapıldı.
Aramada, 6 milyon 391 bin 436 kök Hint keneviri, 404 kilogram kubar esrar ve 7 bin 100 metre sulama hortumu ele geçirildi.
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