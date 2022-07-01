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Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak

Adalet Bakanı Bozdağ, 1500 hakim ve savcı adayı alınacağını, sınavın 26-27 Kasım'da yapılacağını ifade etti.

Genel 01.07.2022, 14:18
Bin 500 hakim ve savcı adayı alınacak

Bozdağ, Kütahya'da yeni yapılacak Adalet Sarayı'nın temel atma törenindeki konuşmasında, 2002'den bugüne adalet hizmetlerinde önemli reformların hayata geçirildiğini söyledi.

Hakim ve savcı sayısının artırıldığını ifade eden Bozdağ, adaletin tecellisi noktasında büyük adımlar atıldığını anlattı.

Bozdağ, 2002'de Türkiye'deki adliyelerin kapalı alanının yaklaşık 600 bin metrekare olduğunu, bu rakamın şu anda yeni yapılanlarla 7 milyona yaklaştığını dile getirdi.

Müstakil adliyesi olmayan il ve ilçenin bulunmamasının hedeflendiğini de söyleyen Bakan Bozdağ, hukuk devleti vasfının ve yargının güçlendirilmesi amacıyla çok sayıda alanda çalışmalar yapıldığını aktardı.

Türkiye'de yargı birliğini sağlayan tarihi reformun uygulamaya alındığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

"2017 yılına kadar Türkiye'de askeri yargı vardı, bir de adli yargı vardı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi vardı, bir de idari yargı vardı. İki ayrı yargı. Kamu hizmeti veren memurlar askerse onlara uygulanan hukuk ayrı, onların taleplerini, ihtilaflarını gören idare mahkemesi ayrı. Eğer bir asker suç işlerse ona bakan mahkeme ayrı, bir sivil suç işlerse ona bakan mahkeme ayrı, ikisinde uygulanan usul ve kanunlar ayrı, temyiz yerleri de ayrı. Türkiye'de hukuk birliği yoktu. İki ayrı devlet görüntüsü veren büyük bir garabet Türkiye'nin hukuk sistemi içerisinde vardı, yargı birliğini sağlamak maksadıyla askeri yargıyı kaldırdık. Askeri Yüksek İdare Mahkemesini, Askeri Yargıtayı kaldırdık. Ayrı hukuklu vatandaş ayrımına, Anayasa'nın eşitlik ilkesine, hukuk devleti ilkesine aykırı Anayasa'da yer alan bu uygulamalara ve kabullere son verdik. Türkiye'de artık tek yargı vardır. Nasıl devletimiz, bayrağımız, vatanımız tekse bugün yargımız da tektir."

Devlet güvenlik mahkemelerinin de kaldırıldığını hatırlatan Bozdağ, "Devlet güvenlik mahkemelerini eleştirmek ve 'Kaldıralım' demek partiler hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının kapatma istemiyle açtığı davalara, Yargıtay Başsavcısına gerekçe sunmak anlamına geliyordu. Pek çok parti hakkında açılmış kapatma davasında bu gerekçeyi görüyoruz." dedi.

"Devletin mahkemesinden birine güvenip, öbürüne güvenmemenin" doğru bir yaklaşım olmadığının altını çizen Bozdağ, bu nedenle devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırıldığını dile getirdi.

- "Hukuk devletini güçlendirme konusunda tarihi bir adımı attık"

Adalet Bakanı Bozdağ, "Şimdi Türkiye'de kim hangi suçu işlerse işlesin, işlediği suçun niteliğine bakılmaksızın her bir vatandaşımızın yargılandığı mahkeme tekleşti. Ona uygulanan usul tekleşti, ona uygulanan kanun tekleşti. Bu anlamda da hukuk devletini güçlendirme konusunda tarihi bir adımı attık. Dün Türkiye'nin konuşulamayanlarını bugün Türkiye'nin gündeminde sorun olmaktan çıkardık. Türkiye, artık bunları konuşmuyor." ifadelerini kullandı.

Hakim ve savcı yardımcılığının getirildiğini ve uygulamanın 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olacağını aktaran Bozdağ, hakim ve savcı yardımcılarının usta-çırak ilişkisiyle yetiştirileceğini anlattı.

Süresi 2 yıl olan adaylık kaldırılarak yerine getirilen 3 yıl süreli hakim ve savcı yardımcılığının önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Bozdağ, sürenin 3 yıla çıkarılması nedeniyle yaşanabilecek sorunları önlemek için yeni uygulama başlamadan yeni hakim ve savcı adayı alımı yapılması kararı alındığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, "Son bir hakim ve savcı adaylığı sınavı açma kararı aldık. Bu sınavı 26-27 Kasım tarihlerinde yapacağız. Bu sınav kapsamında 1500 hakim ve savcı adayı alacağız." bilgisini paylaştı.

- Adalet Sarayı Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yetiştirilecek

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından Kütahya Adalet Sarayı'nın temelini attı. Adalet Sarayı'nı yapacak yüklenici firma yetkilisinin adliyenin 2024 yılında tamamlanacağını söylemesi üzerine Bakan Bozdağ, adliyenin Cumhuriyet'in 100. yılına yetiştirilmesini istedi. Bekir Bozdağ'ın "Adliyenin tamamlanması 2024 yılına sarkmasın." demesi üzerine yüklenici firma sahibi, Adalet Sarayı'nın 29 Ekim 2023'te tamamlanması sözünü verdi.

Temel atma törenine, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel ile Ahmet Tan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Akif Ekinci, HSK üyeleri, Adalet Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Akın Gürlek, Yakup Moğul, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Başsavcısı Mehmet Uzun ve yargı mensupları katıldı.

#adalet bakanı #hakim #savcı
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