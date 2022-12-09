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Bilezikleri için komşusunu yakarak öldüren kadına müebbet

Bağcılar'da bileziklerini almak için komşusu olan yaşlı kadını boğarak ve yakarak öldüren kadın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Genel 09.12.2022, 12:39 09.12.2022, 13:02
Bilezikleri için komşusunu yakarak öldüren kadına müebbet

Bağcılar'da bileziklerini almak için komşusu olan yaşlı kadını boğarak ve yakarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Gözde Aytar, müebbet ile 8 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gözde Aytar ile maktul Gülcemal Coşar'ın ailesi katıldı. Tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Söz verilen maktul Gülcemal Coşar'ın ailesi, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Gözde Aytar, eylemi yapmadığını, suçsuz olduğunu öne sürerek, "35 yaşındayım. Haberlere, gazetelere çıktım. Bana soğukkanlı denildi. Ben 400'den fazla çocukla çalıştım. Annem, babam sağlıkçı. Maktulde darp izi yoktur. Başından beri dürüstüm. Ben yapmadım. Doğru bir tanedir. Yalancılarla ileride adalet önünde hesaplaşacağız. Beraatımı istiyorum." diye konuştu.

Bunun üzerine maktulün kızı Dilek Kurt, sanığa "Seninle ahirette hesaplaşacağız." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gözde Aytar'ın "Eziyet çektirerek ve bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Aytar hakkında takdiri indirim uygulayan mahkeme, sanığın cezasını müebbet hapse indirdi.

Mahkeme, sanığı "nitelikli yağma" suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın açıklanmasının ardından maktul Gülcemal Coşar'ın oğlu İbrahim Kerem Coşar "İlahi adalet. Ömrün uzun olsun. Vicdan azabıyla bir ömür yaşa, gün yüzü görme. Annem artık rahat uyuyacak." şeklinde bağırdı.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Gözde Aytar (34) ile maktul Gülcemal Coşar'ın (71) komşu oldukları, Aytar'ın zaman zaman maktulün Bağcılar Güneşli Mahallesi'ndeki evine girip çıktığı belirtilmişti.

Sanığın, 25 Nisan 2021'de maktulün kolundaki bilezikleri yağmalamak maksadıyla evine girdiği aktarılan iddianamede, sanığın önce tülbentle boğmaya çalıştığı komşusunu, bileziklerini aldıktan sonra üzerine yanıcı madde dökerek yaktığı anlatılmıştı.

İddianamede, Coşar'ın olayın ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edilerek, olaydan sonra yapılan çalışmalarda, yağmalanan bileziklerin poşet içinde dışarıda bir boşluk alanda bulunduğu kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Gözde Aytar'ın, "Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle kasten öldürme"den ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Gece vakti konutta yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA
#bağcılar #cinayet
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