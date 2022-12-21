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Bilal Erdoğan, Müslüman gençler arasındaki iletişime dikkat çekti

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Konseyince Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Muhamadiyah Üniversitesinde "Hint-Pasifik Bölgesel Buluşma" programında konuşan Bilal Erdoğan, "Müslüman gençler arasındaki iletişimin daha ileriye taşınması önemli." dedi.

Genel 21.12.2022, 20:08
Bilal Erdoğan, Müslüman gençler arasındaki iletişime dikkat çekti

Program kapsamında düzenlenen "Geleceği Çizmek: Endonezyalı Gençler İçin Belirsiz Zamanları Yönlendirmede İşbirliğinin Rolü" başlıklı oturumda Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve ICYF Başkanı Taha Ayhan, çeşitli üniversitelerden Endonezyalı gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, iki ülke arasındaki iletişimin, bu tür buluşmalarla daha da ileriye taşınması gerektiğini belirterek dünyanın dört bir yanındaki Müslüman gençlerin birlikte çalışmasının ve değişen dünyada başarılı olmak için birden fazla beceri öğrenmesinin önemini vurguladı. Erdoğan, "Müslüman gençler arasındaki iletişimin daha ileriye taşınması önemli." dedi.

ICYF Başkanı Ayhan da ICYF'nin gençlerin sorunlarını ve endişelerini dile getirdiğini, uluslararası topluluklar arasına köprü kurulmasını sağlayan platformlar oluşturmayı çok önemsediğini anlattı. Bu tip platformların gençlerin ufkunu genişlettiğini, özgüvenlerini arttırdığını, eleştirel düşünme becerilerini ve düşünce organizasyonlarını geliştirdiğini ifade eden Ayhan, şunları söyledi:

"Endonezya’da gerçekleştirdiğimiz bu program, gençleri güncel eğilimler, uluslararası ilişkiler, çatışma çözümleri, arabuluculuk, iletişim, barış inşası ve çok taraflı diplomasi hakkında eğitiyor. Ayrıca sağlam bir dünya görüşüne sahip, gerekli bilgi ve becerilere sahip, Müslüman ülkelerin kendi aralarında ve dünya ile etkin işbirliğini sürdürebilecek başarılı genç diplomatlar yetiştirmeyi amaçlıyor."

Ayhan, ICYF Akademinin gençlerin coğrafya ve zaman dilimi farklılıklarını dikkate alarak çok çeşitli bilgi kursları, pratik içerik ve becerilerden yararlanması için oluşturulmuş bir başka kullanıcı dostu program ve açık kaynaklı öğrenme yönetim sistemi olduğunu aktardı.

Akademinin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) coğrafyasında eşit eğitim fırsatları sunduğunu ve gençlerin gelecekteki mesleklerine istikrarlı ve emin adımlarla ilerlemelerini desteklediğini belirten Ayhan, "Özellikle İİT’nin ayrıcalıklardan yoksun ve sıkıntılı bölgelerinde ve ötesinde daha fazla gence ulaşabilmek için bu girişimi daha da geliştirmek ve genişletmek için çalışıyoruz. Gençliğin güçlendirilmesi, yalnızca gençlerin koşullarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda inançlarını, itibarlarını, sorumluluklarını, sağlıklarını, katılımlarını ve etkilerini de güçlendirir." dedi.

Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gelişim, iyi eğitimli, becerikli ve ilgili gençlerle başlar. Gençlik, sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik büyümenin ve ulus inşasının ana itici gücüdür. Gençlerin liderliğini ve güçlendirilmesini oluşturmaya ve onlara mümkün olan her fırsatı sağlamaya ve yaşam boyu öğrenmelerini, gelişmelerini, ağ kurmalarını, katılımlarını ve barış ve refaha katkılarını kolaylaştırmayı taahhüt ediyoruz."

Kaynak: AA
#Bilal Erdoğan #Endonezya
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