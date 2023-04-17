Biberon akıllandı cep telefonuna girdi

Bebeklere her yerde ve her zaman ılık ya da sıcak mama verememe endişesi taşıyan anne-babaları düşünen yeni bir cihaz üretildi.

Ünlü iş insanı Murta Ülker'in LinkedIn sayfası üzerinden haberini verdiği bu yeni teknolojik cihazı Ember Technologies üretiyor.

Ülker, anne-babalar için önemli bir açığı kapatan bu teknoloji harikası cihaz için, "Taşınabilir bir sisteme sahip, yani her yere sizinle gelebiliyor. 4 saate kadar mamayı/sütü soğuk muhafaza edebiliyor ve istediğiniz zaman da bir tuşa basarak ya da uygulama üzerinden vücut sıcaklığında mamayı/sütü sağlayabiliyor. Pratik di mi" ifadelerini kullandı.

Ülke mesajında şunları söyledi: Ebeveyn olmanın doğasında hep biraz da endişe var, o yüzden hayatı kolaylaştıracak yenilikler çok daha kıymetli oluyor… Neden bahsettiğimi soracak olursanız; sıcaklığı tamamen kontrol edebildiğiniz bir biberondan bahsediyorum.

Taşınabilir bir sisteme sahip, yani her yere sizinle gelebiliyor. 4 saate kadar mamayı/sütü soğuk muhafaza edebiliyor ve istediğiniz zaman da bir tuşa basarak ya da uygulama üzerinden vücut sıcaklığında mamayı/sütü sağlayabiliyor. Pratik di mi...