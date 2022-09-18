Beylikdüzü'nde depo yangını
Beylikdüzü'nde bir deponun bodrumunda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Genel 18.09.2022, 22:16
Beylikdüzü'nde 2 katlı deponun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Su tankerlerinin de müdahale için olay yerine gönderildiği yangın sonucu çıkan yoğun duman depoya ve caddeye yayıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması yaklaşık 7 saattir sürüyor.
Kızılay da yangına müdahale eden ekibin ihtiyaçları için olay yerine mobil büfe gönderdi.
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