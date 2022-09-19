Beylikdüzü'nde depo yangını: 10 katlı bina boşaltıldı
İstanbul Beylikdüzü'nde plastik kasa ve palet üretimi yapan iş yerinin deposunda yangın çıktı. İş yerinin yanında bulunan 10 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Genel 19.09.2022, 07:39
Yakuplu Mahallesi Şehitler Caddesi'nde bulunan, plastik kasa ile palet ve kimyasal maddelerin depolandığı iş yerinin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin 14 saattir süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı ancak iş yerinden hala dumanlar yükseliyor.
Fabrikanın yanında bulunan 10 katlı bina, yoğun duman nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.
İstanbul'un birçok ilçesinden olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, su ve köpük ile soğutma çalışmasını sürdürüyor.
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