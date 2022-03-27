Beykoz'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Beykoz'da İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Genel 27.03.2022, 10:42 27.03.2022, 10:50
Çubuklu Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde İETT otobüsüyle Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonet çarpıştı.
Kazada İETT otobüsünün şoförü ile bir yolcu ve Beykoz Belediyesi'ne ait kamyonetin şoförü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.
Kazaya karışan İETT otobüsü ile kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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