Beykoz'da orman yangını
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Genel 26.07.2022, 13:56 26.07.2022, 13:58
Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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