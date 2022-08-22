Beykoz'da kentsel dönüşüme direnenlerle polis arasında arbede çıktı
Beykoz'da yer alan Tokatköy'de kentsel dönüşüm nedeniyle evleri boşaltmayan mahalleli ile polis arasında gerginlik yaşandı.
Genel 22.08.2022, 14:23
Beykoz'da yer alan Tokatköy'de kentsel dönüşüm nedeniyle daha önce bilgilendirilen ev sahipleri, evlerini boşaltmak istemeyince devreye polis girdi. Mahalleli ile polis arasında gerginlik yaşanırken, ekipler olayın büyümesini engellemek adına barikat kurdu.
Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi.
EVLERİNİ BOŞALTMAK İSTEMEDİLER
Ancak evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Mahalledekilerden bazıları evlerinden çıkmak istemedi. Polis mahalleliyi dağıtmak için müdahalede bulundu. Mahalle sakinleri ile Çevik Kuvvet ekipleri arasında arbede yaşandı. Gerginlik devam ediyor.
Kaynak: AA
31
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|3
|7
|2. Beşiktaş
|3
|7
|3. Gaziantep FK
|3
|7
|4. Adana Demirspor
|2
|6
|5. Antalyaspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Trabzonspor
|3
|6
|9. Fenerbahçe
|2
|4
|10. Alanyaspor
|2
|4
|11. Kayserispor
|3
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ankaragücü
|2
|1
|14. Ümraniye
|3
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. İstanbulspor
|2
|0
|18. Karagümrük
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|2
|6
|2. Samsunspor
|2
|4
|3. Gençlerbirliği
|2
|4
|4. Eyüpspor
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|1
|1
|13. Altınordu
|2
|1
|14. Keçiörengücü
|2
|1
|15. Ö.K Yeni Malatya
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|1
|0
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. Bournemouth
|3
|3
|15. Liverpool
|2
|2
|16. Everton
|3
|1
|17. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|18. Leicester City
|3
|1
|19. M. United
|2
|0
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|6
|2. Real Madrid
|2
|6
|3. Real Betis
|2
|6
|4. Osasuna
|2
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Atletico Madrid
|2
|3
|9. Valencia
|2
|3
|10. Real Sociedad
|2
|3
|11. Sevilla
|2
|1
|12. Mallorca
|2
|1
|13. Espanyol
|2
|1
|14. Celta Vigo
|2
|1
|15. Real Valladolid
|2
|1
|16. Almeria
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Cadiz
|2
|0
|19. Elche
|1
|0
|20. Getafe
|1
|0