Beşiktaş'taki düzenleme vatandaşı canından bezdirdi

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Beşiktaş'ın meydanı CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB tarafından otobüs deposu yapılmıştı. Barbaros Bulvarı'ndan Ortaköy'e dönüş için kullanılan Barbaros Bulvarı-Ortaköy varyantı da kaldırılmıştı.

Varyantın kaldırılması sırasındaki çalışmalar İstanbullular için çile olmuştu. Sürücüler alternatif yollara yönlendirilmiş, özellikle iş çıkış saatlerinde trafik durma noktasına gelmişti. Ancak çile bu kadarla da bitmedi. Varyant kaldırıldıktan sonra trafik o noktada iyice içinden çıkılmaz bir çileye dönüştü.

Haber7 Muhabiri Müge Çakmak, Beşiktaş'taki trafik çilesini, en yakın şahitlerine sordu.

"BÖYLE REZİL DÜZENLEME OLMAZ!"

Her gün aynı noktadan geçen bir dolmuş sürücüsü, "Burada köprünün kaldırılması trafiği nasıl etkiledi" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Rezalet. Böyle rezil bir düzenleme olmaz. Söyleyecek çok şey var da... Görüyorsunuz; buradaki yolu oradaki yolla kafa kafaya getiriyor, trafiği ne hale getiriyor? Hiçbir zaman gitmiyor orası. Burası çarşı pazar kapanıyor. Dönüyorsunuz, adayı dolaşıyorsunuz. Çok iyi çalışıyorlar(!)"

SABAH 8'DEN AKŞAM 12'YE KADAR TRAFİK!

Beşiktaş'ta dolmuş şoförlüğü yapan bir kişi, "Tabii ki kötü. Sabah 8'den akşam 12'ye kadar trafik oluyor" dedi. Aynı noktada minibüs şoförlüğü yapan diğer kişi ise, "Burada durmamız bile ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Duraktan çıkan otobüsler geçişimizi engelliyor. Biz de sıkıntı yaşıyoruz, sivil arabalar da. Ama yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"YOLCULAR DA MAĞDUR"

Şoförlerden bir başkası, bu durumdan dolayı yolcuların da mağdur olduğunu kaydederek çözüm bulunmasını istedi.

HALK ŞİKAYETÇİ, İBB SESSİZ

Vatandaş ve bölgede çalışan halk yeni düzenlemeden dolayı şikayetçiyken, İBB'den henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama veya yeni düzenleme kararı gelmedi.

KAYNAK : Haber7 / ÖZEL