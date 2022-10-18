Beşiktaş'ta bir kafede yangın çıktı
İstanbul Beşiktaş'ta 2 katlı ahşap iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel 18.10.2022, 07:32
Arnavutköy Mahallesi, Bebek Arnavutköy Caddesi'nde 2 katlı ahşap binada faaliyet gösteren kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, 112 Acil Sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen kafede yangın sırasında müşteri olmadığı belirlendi.
Yangının çıkış nedenini belirlemek için ekiplerce çalışma başlatıldı.
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