Benzinliğin yanında bulunan minibüs alev aldı
İzmir'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu bitişiğindeki bakım servisinde park halindeyken yanan minibüs itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Genel 26.09.2022, 07:14
İzmir'in Bornova ilçesinde akaryakıt istasyonunun yanında bulunan araç bakım servisi önünde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Akaryakıt istasyonu çalışanları ve itfaiyenin müdahalesiyle, park halindeki diğer araçlara sıçramadan söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.
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