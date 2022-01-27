Benzin istasyonunda kasadaki çocuğu öldürüp soygun yapanlar tutuklandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde akaryakıt istasyonunda 15 yaşındaki çocuğu silahla öldürerek kasadaki paraları alıp kaçan 3 şüpheli tutuklandı.

İkiköprü beldesinde Beşiri-Siirt kara yolundaki akaryakıt istasyonuna 24 Ocak'ta soygun amacıyla giren 3 kişinin iş yerinin sahibinin oğlu Ahmet Eren'i silahla öldürdüğü olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İkiköprü Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu S.D. (27) Beşiri'de, N.K. (17) ve M.S.K. (16) de Siirt'in Kurtalan ilçesinde yakalandı.

Suçlarını itiraf eden zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Beşiri-Siirt kara yolunun İkiköprü beldesindeki akaryakıt istasyonuna 24 Ocak'ta saat 03.30 civarında soygun için giren 3 kişi, iş yerinin sahibinin oğlu Ahmet Eren'i silahla öldürmüş, iki çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayarak etkisiz hale getirmişti. Kasadaki paraları alan saldırganlar olay yerinden kaçmış, JASAT tarafından zanlıların yakalanması için çalışma başlatılmıştı.