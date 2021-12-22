Belediye otobüsü kontrolden çıktı: 15 yaralı
Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.
Genel 22.12.2021, 09:43 22.12.2021, 09:48
Edinilen bilgiye göre, Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsü köprü korkuluklarına çarptı.
İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı kaza yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.
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