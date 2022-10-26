Belediye Başkanı'nın makam odasında dinleme cihazı çıktı

Belediyeden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde belediye başkanlığı makamında yapılan rutin güvenlik arama ve tarama çalışmaları sırasında dinleme cihazı tespit edildiği ifade edildi.

Konunun emniyet birimlerine intikal ettiği, olay yeri inceleme ve kriminal ekiplerinin soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.