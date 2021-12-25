Bekçilere olay yeri eğitimi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere, emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak istihdam edilen çarşı ve mahalle bekçileri ülke genelinde çok sayıda suçun önlenmesi ve aydınlatılmasında önemli rol oynuyor.

Suçun meydana geldiği anda ve sonrasında olaya ilk müdahale eden ekiplerin içinde yer alan çarşı ve mahalle bekçilerine olay yeri eğitimi verilmeye başlandı.

Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 400 çarşı ve mahalle bekçisine, olay yeri inceleme birimlerinin görevleri bulgu ve delil kavramları, ilk ekibin görevleri ve dikkat edilmesi gereken davranışlar, Bölge Kriminal Laboratuvarlarında yapılan iş ve işlemler, patlayıcı maddelerin özellikleri ile patlama ve şüpheli paket olaylarında dikkat etmeleri gerekenler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

"Olay yeri çalışmaları, yargılamaların hızını son derece artırıyor"

Düzenlenen eğitim programında konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü İsmail Şahin, vatandaşların emniyet teşkilatından, asayiş, terör ve narkotik olmak üzere meydana gelen suçlarda, olayların aydınlatılması ve faillerin kısa sürede adalete teslim edilmesini beklediğini söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda faillerin adalete teslim edildiğini belirten Şahin, bu süreçte en önemli görevin çarşı ve mahalle bekçilerine düştüğünü ifade etti.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin suç önleme faaliyeti kapsamında görev yaptığını hatırlatan Şahin, "Olay yeri çalışmaları yargılamaların ve soruşturmaların etkinliğini ve hızını son derece artırıyor. İlk anda ne kadar iyi görev yaparsak o kadar güzel sonuç alıyoruz." dedi.

Bekçilere verilen olay yeri eğitimlerinin devam edeceği kaydedildi.