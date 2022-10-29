BEDAŞ duyurdu! 7 ilçede elektrik kesilecek
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un 7 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu.
Genel 29.10.2022, 13:06
BEDAŞ bugün İstanbul'un 7 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Farklı saatlerde bakım amaçlı yapılacak olan kesintilerde Avcılar ve Beşiktaş ilçelerinde yer alan birçok mahalle de mevcut.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'da bugün 7 ilçede farklı saatlerde bakım amaçlı planlı elektrik kesintileri uygulanacağı belirtildi. Avcılar ve Beşiktaş ilçelerinde yer alan birçok mahallede 8 saatlik elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ kesintilerin hangi ilçelerde ve hangi saatlerde olacağını ayrıntılarıyla duyurdu.
İşte 29 Ekim BEDAŞ planlı elektrik kesintisi listesi:
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açık
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|10
|23
|2. Adana Demirspor
|11
|22
|3. Galatasaray
|11
|21
|4. Trabzonspor
|11
|21
|5. Başakşehir
|10
|20
|6. Beşiktaş
|11
|19
|7. Konyaspor
|11
|19
|8. Kayserispor
|11
|19
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Alanyaspor
|11
|13
|11. Kasımpaşa
|11
|13
|12. Karagümrük
|11
|12
|13. Sivasspor
|11
|10
|14. Antalyaspor
|10
|10
|15. Hatayspor
|10
|10
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Ankaragücü
|10
|8
|18. İstanbulspor
|10
|8
|19. Ümraniye
|10
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Bodrumspor
|10
|18
|3. Pendikspor
|9
|18
|4. Keçiörengücü
|10
|18
|5. Boluspor
|9
|16
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|9
|14
|8. Samsunspor
|10
|14
|9. Bandırmaspor
|9
|13
|10. Manisa FK
|9
|13
|11. Tuzlaspor
|9
|12
|12. Altınordu
|10
|12
|13. Adanaspor
|10
|11
|14. Göztepe
|9
|11
|15. Erzurumspor
|9
|10
|16. Ö.K Yeni Malatya
|11
|9
|17. Altay
|10
|8
|18. Gençlerbirliği
|9
|6
|19. Denizlispor
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|11
|28
|2. M.City
|11
|26
|3. Tottenham
|12
|23
|4. Newcastle
|12
|21
|5. Chelsea
|11
|21
|6. M. United
|11
|20
|7. Fulham
|12
|18
|8. Liverpool
|11
|16
|9. Brighton
|11
|15
|10. West Ham United
|12
|14
|11. Brentford
|12
|14
|12. Everton
|12
|13
|13. Crystal Palace
|11
|13
|14. Bournemouth
|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|12
|16. Southampton
|12
|12
|17. Leicester City
|12
|11
|18. Leeds United
|11
|9
|19. Wolves
|12
|9
|20. Nottingham Forest
|12
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|11
|31
|2. Barcelona
|11
|28
|3. Atletico Madrid
|11
|23
|4. Real Sociedad
|11
|22
|5. Real Betis
|11
|20
|6. Athletic Bilbao
|11
|18
|7. Villarreal
|11
|18
|8. Osasuna
|11
|17
|9. Valencia
|11
|15
|10. Rayo Vallecano
|11
|15
|11. Real Valladolid
|11
|14
|12. Mallorca
|12
|13
|13. Espanyol
|12
|11
|14. Celta Vigo
|11
|11
|15. Almeria
|11
|10
|16. Sevilla
|11
|10
|17. Getafe
|11
|10
|18. Girona
|11
|9
|19. Cadiz
|11
|7
|20. Elche
|11
|4