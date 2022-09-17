banner38

BEDAŞ duyurdu! 18 ilçede elektrik kesilecek

BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak.

Genel 17.09.2022, 17:21
BEDAŞ duyurdu! 18 ilçede elektrik kesilecek

Planlı yapılan bakım çalışmaları sırasında belirli bölgelere 8 saate kadar elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ'ın yaptığı duyuruya göre 18 Eylül Pazar günü İstanbul'da bazı ilçelerde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler 8 saati bulacak

İşte İstanbul'da planlı ve bakım amaçlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Büyükçekmece, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Gaziosmanpaşa

#BEDAŞ #elektrik kesintisi
Yorumlar (0)
banner35
29
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 16
2. Konyaspor 7 14
3. Başakşehir 5 13
4. Beşiktaş 6 13
5. Adana Demirspor 6 13
6. Kayserispor 7 12
7. Gaziantep FK 6 11
8. Fenerbahçe 5 10
9. Trabzonspor 6 10
10. Alanyaspor 6 8
11. Giresunspor 6 7
12. Antalyaspor 6 6
13. Kasımpaşa 6 6
14. Karagümrük 5 5
15. Sivasspor 6 4
16. İstanbulspor 5 4
17. Ümraniye 6 2
18. Ankaragücü 5 1
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 6 11
2. Bodrumspor 5 10
3. Bandırmaspor 4 10
4. Boluspor 5 10
5. Eyüpspor 5 10
6. Sakaryaspor 5 9
7. Pendikspor 5 8
8. Manisa Futbol Kulübü 4 7
9. Tuzlaspor 5 7
10. Rizespor 4 6
11. Samsunspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gençlerbirliği 6 5
14. Altay 6 5
15. Adanaspor 5 4
16. Denizlispor 6 4
17. Altınordu 4 3
18. Erzurumspor 5 3
19. Ö.K Yeni Malatya 6 3
Takımlar O P
1. M.City 7 17
2. Arsenal 6 15
3. Tottenham 6 14
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Bournemouth 7 10
9. Liverpool 6 9
10. Leeds United 6 8
11. Brentford 6 9
12. Newcastle 7 7
13. Southampton 7 7
14. Aston Villa 7 7
15. Crystal Palace 6 6
16. Wolverhampton Wanderers 7 6
17. Everton 6 4
18. West Ham United 6 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 6 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 15
2. Barcelona 5 13
3. Real Betis 5 12
4. Osasuna 5 12
5. Villarreal 5 10
6. Athletic Bilbao 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Mallorca 6 8
9. Girona 5 7
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Celta Vigo 5 7
12. Real Sociedad 5 7
13. Valencia 5 6
14. Almeria 6 4
15. Espanyol 5 4
16. Sevilla 5 4
17. Getafe 5 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 5 1
banner23