BEDAŞ duyurdu! 18 ilçede elektrik kesilecek

Planlı yapılan bakım çalışmaları sırasında belirli bölgelere 8 saate kadar elektrik verilemeyecek.

BEDAŞ'ın yaptığı duyuruya göre 18 Eylül Pazar günü İstanbul'da bazı ilçelerde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler 8 saati bulacak

İşte İstanbul'da planlı ve bakım amaçlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

Büyükçekmece, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Gaziosmanpaşa