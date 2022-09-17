BEDAŞ duyurdu! 18 ilçede elektrik kesilecek
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül Pazar günü İstanbul'un bazı ilçelerinde çeşitli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacak.
Genel 17.09.2022, 17:21
Planlı yapılan bakım çalışmaları sırasında belirli bölgelere 8 saate kadar elektrik verilemeyecek.
BEDAŞ'ın yaptığı duyuruya göre 18 Eylül Pazar günü İstanbul'da bazı ilçelerde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler 8 saati bulacak
İşte İstanbul'da planlı ve bakım amaçlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Büyükçekmece, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Beşiktaş, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Silivri, Gaziosmanpaşa
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açık
Günün Anketi Tümü
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|7
|16
|2. Konyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|5
|13
|4. Beşiktaş
|6
|13
|5. Adana Demirspor
|6
|13
|6. Kayserispor
|7
|12
|7. Gaziantep FK
|6
|11
|8. Fenerbahçe
|5
|10
|9. Trabzonspor
|6
|10
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Ankaragücü
|5
|1
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|6
|11
|2. Bodrumspor
|5
|10
|3. Bandırmaspor
|4
|10
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Eyüpspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|5
|9
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Göztepe
|5
|5
|13. Gençlerbirliği
|6
|5
|14. Altay
|6
|5
|15. Adanaspor
|5
|4
|16. Denizlispor
|6
|4
|17. Altınordu
|4
|3
|18. Erzurumspor
|5
|3
|19. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|17
|2. Arsenal
|6
|15
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Bournemouth
|7
|10
|9. Liverpool
|6
|9
|10. Leeds United
|6
|8
|11. Brentford
|6
|9
|12. Newcastle
|7
|7
|13. Southampton
|7
|7
|14. Aston Villa
|7
|7
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Wolverhampton Wanderers
|7
|6
|17. Everton
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Mallorca
|6
|8
|9. Girona
|5
|7
|10. Rayo Vallecano
|5
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Real Sociedad
|5
|7
|13. Valencia
|5
|6
|14. Almeria
|6
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Getafe
|5
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|5
|1