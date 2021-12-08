Bebeğini darp eden babaya istenen ceza belli oldu
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini darp eden baba hakkında savcılık makamı iddianame hazırlayarak istediği cezayı belirledi.
Genel 08.12.2021, 12:40
Gaziantep'te bebeğini darbeden baba hakkında, "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, mahkemece kabul edildi.
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