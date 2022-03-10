BDDK personel alımı yapacak
BDDK, 14 sözleşmeli bilişim personel alımı yapacak. İlana son başvuru tarihi ise 3 nisan 2022.
Genel 10.03.2022, 08:50
BDDK, 14 sözleşmeli bilişim personeli alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2022
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi işlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8'inci maddesi uyarınca, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
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