BDDK'dan 'danışmanlık hizmeti' iddialarına yalanlama

BDDK'dan, görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kurumun danışmanlık hizmeti aldığına yönelik artan haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kurulumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 4. maddesinin v bendine dayalı olarak haber ve paylaşımlarda yer alan kuruluşu kendi grup şirketlerine danışmanlık hizmeti verebilmesi konusunda yetkilendirmiş olup bu yetkilendirme kurumumuz web sitesinde yer alan diğer kurul kararlarında görüleceği üzere daha önce de muhtelif bankalara sağlanmıştır. Kurumumuz halihazırda herhangi bir kişi veya kuruluştan danışmanlık hizmeti almamakta, bu yönde bir çalışması da bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.