İstanbul'da kendini gösteren lodos sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Şehir Hatları'nın yayınladığı listeye göre, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattından kalkan vapurlar Moda seferini yapamayacak.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle vapurların Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında Avcılar'a, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında ise Moda'ya uğrayamadığı belirtildi.