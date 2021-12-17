Bazı feribot seferleri iptal edildi
Bozcaada ve Gökçeada feribot hatlarında yarın seferlerden bazıları fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Genel 17.12.2021, 18:14
Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre yarın, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 seferleri dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek
Kaynak: AA
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hafif yağmur
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