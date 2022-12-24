Bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdas edildi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı bakanlık ve kurumlara 42 kadro ihdası gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatına 18 kuruluş müdürü ve 9 kuruluş müdür yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı merkez teşkilatına 4 daire başkanı ile 4 şube müdürü, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının merkez teşkilatına 2 başkan yardımcısı ile Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatına 5 daire başkanı kadrosu ihdas edildi.