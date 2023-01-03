Bayrampaşa'da trafik kazası: 6 yaralı
İstanbul Bayrampaşa'da otomobil ile sebze taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Genel 03.01.2023, 09:42 03.01.2023, 17:28
Bayrampaşa Hal Bağlantı yolunda Murat D. idaresindeki sebze yüklü kamyonet ile Emre A. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada otomobil ve kamyonette bulunan Ümit S., Gönül K., Mahmut D., Emre A., Fevzi V. ile Beritan A. yaralandı.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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