Bayrampaşa'da kağıt bardak imalatı yapılan atölyede yangın çıktı
Bayrampaşa'daki bir sanayi sitesinde kağıt bardak imalatı yapılan atölyede yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.
Genel 23.10.2022, 01:20
Alınan bilgiye göre, Selhan Sanayi Sitesi'nde, 3 katlı binanın giriş katında faaliyet gösteren karton bardak ve ahşap kaşık imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ile sağlık ekipleri sevk edildi.
Sitede çalışanlar tahliye edilirken, dumandan etkilenen bir kişiye sağlık görevlileri müdahalede bulundu.
Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak, atölyeye çıkan sokakları trafiğe kapattı.
Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ekiplerin atölyedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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